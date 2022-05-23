Для предостережения США: Китай устроил учения около Тайваня

Как «серьезное предостережение» должны быть расценены американской стороной учения Вооруженных сил КНР, проведенные около территории Китайской Республики (Тайвань). По мнению официального представителя Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И, военные мероприятия могут повлиять на «совместные действия США и Тайваня», противоречащие ранее установленным договоренностям между США и КНР.

«На днях Восточная зона боевого командования НОАК организовала совместное патрулирование и комплексные военные учения в режиме реального боя с участием различных видов войск в акватории, прилегающей к Тайваню», – рассказал И, которого цитирует ТАСС.

И призвал США рассматривать военную активность КНР как предостережение и причину для пересмотра политики в отношении Тайваня.

Ранее президент США Джо Байден объявил о готовности США защитить Китайскую Республику в случае потенциального вторжения КНР. Официальные лица материкового Китая выразили решительный протест в связи с заявлением Байдена и напомнили американской стороне о том, что де-юре США не признает Тайвань и не имеет с островом дипломатических отношений.