Непогода в Азербайджане: в Шеки подтопило село, а в Губе выпало 14 см снега
В Шеки ливень привел к разливу реки, сообщают местные СМИ.
Согласно информации, в ночь на 25 мая река Большая Дахна вышла из берегов и подтопила село Джафарабад Шекинского района.
В результате наводнения затоплены дворы 5 домов и подсобные постройки, расположенные близ реки. Первые этажи еще двух жилых домов затопило селевыми потоками. С утра на территорию привлечены представители соответствующих структур. Сотрудники сил гражданской обороны откачивают воду с территории с помощью насосов.
Кроме того, начиная с вечера минувшего дня, в некоторых населенных пунктах северного региона выпал снег.
В селе Грыз Губинского района выпало 14 см снега, температура воздуха опустилась до минус 1 градуса. В селе Хыналыг высота снежного покрова достигла 10 см. В горных селах снег продолжает идти.