Россия покидает, Турция занимает актуальный комментарий
Выступая после заседания Кабинета министров, Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «Турция намерена завершить процесс по созданию зоны безопасности у своих южных границ глубиной в 30 километров». Операции начнутся после проведения соответствующих приготовлений. Решение будет принято на заседании Совета национальной безопасности, которое состоится уже в нынешний четверг.
Процесс российского ухода из Сирии набирает обороты. На сегодняшний день Россия покинула восемь регионов - Эль-Хасаку, Идлиб, Хам, Латакию, Алеппо, Манбидж, Тель-Рифат и Айн-эль-Араб, оставаясь только в Тартусе и Хмеймиме. Но, как говорят у русских, «свято место пусто не бывает», а потому сейчас начнется передел сфер влияния в Сирии между другими игроками.
Мнение Дамаска в этом вопросе мало кого волнует, войска режима пойдут туда, куда покажут иранцы, чьи прокси сейчас пытаются заполнить оставленные российскими военнослужащими районы. Но и у Турции появляется возможность окончательно обезопасить свои границы с Сирией, создав зону безопасности глубиной в 30 километров.
И заодно, переселив туда часть сирийских беженцев, миллиона так полтора-два. Разумеется, предварительно обустроив для них среду обитания, восстановив инфраструктуру. Поскольку выселять их в «чистое поле» нет никакого смысла – сбегут обратно.
Союзная Турции Сирийская национальная армия готова предоставить для этой операции 35 тысяч солдат, которые будут наступать в районах Телль-Рифат, Манбидж, Айн-Иса и Тель-Тамре. Причем Телль-Рифат и аэродром Менаг будут являться первоочередными целями первого этапа операции. Приоритеты в ней - зачистка от YPG/PYD/PKK территорий Кобани, Манбиджа и Телль-Рифъата. А стратегической целью будет закрытие всей турецко-сирийской границы.
Курды из SDF в панике и кричат, что Россия их предала. А потому приглашают теперь на оставленные российскими военнослужащими территории американцев. Госдепартамент США уже заявил по этому поводу следующее: «Мы признаем законные опасения Турции в отношении безопасности на ее южной границе, но любое новое наступление еще больше подорвет региональную стабильность».
По сути, для курдов это отрицательный ответ Вашингтона на их мольбы о помощи. У администрации Байдена сейчас нет ни финансовых, ни военных, ни административных возможностей, чтобы помочь вчерашним союзникам. Она и без того изнемогает под гнетом внутренних проблем и проблем, связанных с Украиной. А сам Байден уже считается «хромой уткой», от которого стараются дистанцироваться даже однопартийцы.
Реджеп Тайип Эрдоган давно уже дал понять всем, что давить на него в вопросах, которые напрямую касаются безопасности Турции, совершенно бесполезно. К тому же у Анкары уже есть «история обмана» - в 2019 году Москва и Вашингтон пообещали вывести силы YPG/PYD/PKK из буферной зоны, но ничего для этого не сделали. России, кстати, готовящаяся операция тоже не нравится, но и Анкаре она резко возразить не может, ей сейчас проще сделать вид, что ничего особенного не происходит.
В итоге Эрдогану предстоит договариваться с иранцами. И здесь могут быть проблемы. Нет, Тегеран не горит желанием вступать в вооруженный конфликт с Анкарой. Но может потребовать от нее такие «отступные», что турецкой стороне они покажутся неподъемными.
Время для проведения операции в Сирии турки рассчитали, конечно, ювелирно. Остается дождаться, как их планы будут претворяться в жизнь.