Икрам Нур, автор haqqin.az 10:04

Выступая после заседания Кабинета министров, Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «Турция намерена завершить процесс по созданию зоны безопасности у своих южных границ глубиной в 30 километров». Операции начнутся после проведения соответствующих приготовлений. Решение будет принято на заседании Совета национальной безопасности, которое состоится уже в нынешний четверг.

Процесс российского ухода из Сирии набирает обороты. На сегодняшний день Россия покинула восемь регионов - Эль-Хасаку, Идлиб, Хам, Латакию, Алеппо, Манбидж, Тель-Рифат и Айн-эль-Араб, оставаясь только в Тартусе и Хмеймиме. Но, как говорят у русских, «свято место пусто не бывает», а потому сейчас начнется передел сфер влияния в Сирии между другими игроками. Мнение Дамаска в этом вопросе мало кого волнует, войска режима пойдут туда, куда покажут иранцы, чьи прокси сейчас пытаются заполнить оставленные российскими военнослужащими районы. Но и у Турции появляется возможность окончательно обезопасить свои границы с Сирией, создав зону безопасности глубиной в 30 километров. И заодно, переселив туда часть сирийских беженцев, миллиона так полтора-два. Разумеется, предварительно обустроив для них среду обитания, восстановив инфраструктуру. Поскольку выселять их в «чистое поле» нет никакого смысла – сбегут обратно. Союзная Турции Сирийская национальная армия готова предоставить для этой операции 35 тысяч солдат, которые будут наступать в районах Телль-Рифат, Манбидж, Айн-Иса и Тель-Тамре. Причем Телль-Рифат и аэродром Менаг будут являться первоочередными целями первого этапа операции. Приоритеты в ней - зачистка от YPG/PYD/PKK территорий Кобани, Манбиджа и Телль-Рифъата. А стратегической целью будет закрытие всей турецко-сирийской границы.