Еще одна компания-гигант оставит Россию без своей продукции

Американский производитель одежды и обуви Nike не продлил франчайзинговое соглашение с Inventive Retail Group (IRG), пишет газета "Ведомости" со ссылкой на письмо президента IRG Тихона Смыкова сотрудникам компании.

"Nike не продлила франчайзинговое соглашение с Inventive Retail Group (IRG), которой принадлежит самая большая в стране монобрендовая сеть магазинов американского ритейлера. <...> Такое решение он (Смыков — ред.) объясняет тем, что Nike не может "в обозримом будущем" организовать поставки товаров в Россию ", — говорится в письме.

PR-директор IRG подтвердила, что поставки приостановлены, а сам товар находится в дефиците. По ее словам, компания не сможет продолжить работу монобрендовых магазинов. "В связи с операционными сложностями Nike приняла решение не продлевать существующие и не вступать в новые деловые взаимоотношения, включая UP&Run", — сказал представитель американского ритейлера.

Уточняется, что IRG управляет 37 точками Nike, а из информации на сайте следует, что сейчас не работают девять из них. С марта по май количество монобрендовых магазинов компании в стране уже сократилось со 116 до 56.