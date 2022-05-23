Леонид Швец, автор haqqin.az, Киев 10:17

23 мая прошла видеоконференция Контактной группы по обороне Украины «Рамштайн-2». Это уже вторая такая встреча, первая состоялась на американской военно-воздушной базе в немецком Рамштайне 26 апреля. В той встрече принимали участие представители оборонных ведомств сорока трех стран, в этой – уже сорока семи. Кроме того, были представлены структуры НАТО и Европейского Союза. Ведущую роль на мероприятии играли министр обороны США Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли.

Страны договорились о дальнейшей координации действий и об очной встрече 15 июня, когда будет проходить саммит НАТО. Объявлено о двух десятках новых пакетов помощи Украине, в частности, о поставке Данией антикорабельной ракетной установки «Гарпун», Чехией – ударных вертолетов, танков и ракетных систем, Италией, Грецией, Норвегией и Польшей – артиллерийских систем и боеприпасов. Целый ряд государств присылает на европейские полигоны своих специалистов-инструкторов для обучения украинских военных работе с техникой и оружием западных образцов. Все это на фоне запуска американской программы ленд-лиза и сорокамиллиардного пакета помощи США Украине. Собственно, это самое яркое свидетельство того, каких успехов достигло российское вторжение, которое произошло ровно три месяца назад. Еще 22 февраля главной новостью было, что Германия остановила сертификацию "Северного потока-2" в ответ на признание ДНР и ЛНР, нынче Германия шлет в Украину тяжелые вооружения. Сейчас все ждут объявления уже шестого пакета санкций, в котором в той или иной форме будет объявлено о нефтяном эмбарго, а Европейский союз заявил о курсе на полный отказ от российского газа. Тысячи частных компаний разорвали отношения с российскими партнерами добровольно, вне рамок официальных санкционных ограничений. Вторжение в Украину привело Российскую Федерацию к столкновению с многократно превосходящей силой. И это превосходство не только количественное, а, главное, качественное. Довольно отсталая страна пытается укусить давно ушедший далеко вперед Запад, от которого она к тому же всецело зависит. Не нужно быть экспертом, чтобы предсказать исход этого столкновения.

Такое радикальное переформатирование международной картины не произошло бы, если бы Украина оказалась легкой добычей для российской армии. Но полученный российскими войсками яростный отпор впечатлил весь мир, а многочисленные свидетельства чудовищных преступлений, творимых оккупационной армией, ускорили политические решения в западных столицах. Оружие, финансовая поддержка и гуманитарные грузы пошли в Украину потоком, риторика осуждения войны и призывы к ее остановке сменилась риторикой общей борьбы до победы над захватчиками. История, которая начиналась Владимиром Путиным как показательная для всего мира порка Украины в стиле Крым-2, превратилась в стратегическую ловушку, в которую Россия себя сама загнала. Да, продолжаются тяжелые бои. После провальных попыток сходу захватить Киев, Чернигов, Сумы, Харьков и Одессу российское командование делает ставку на то, чтобы хотя бы выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей и сконцентрировало огромные силы на этом направлении. За три месяца войны из областных центров удалось взять лишь Херсон и Мариуполь, ставший главной административной единицей Донецкой области после оккупации Донецка в 2014 году.