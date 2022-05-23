Евросоюз заморозил активы российских бизнесменов на почти €10 млрд

Европейский союз (ЕС) в рамках санкций в отношении России в связи с нынешними событиями в Украине заморозил активы российских бизнесменов на сумму порядка €10 млрд, сообщает агентство DPA со ссылкой на данные Еврокомиссии (ЕК).

По данным издания, на фоне войны в Украине российские предприниматели потеряли доступ к роскошным яхтам, недвижимости и другим активам на сумму чуть менее €10 млрд. При этом уточняется, что по состоянию на 8 апреля эта цифра составляла лишь €6,7 млрд.

Еврокомиссия (ЕК) планирует представить в среду законопроект, который позволит конфисковать замороженные российские активы. Как пишет DPA, впоследствии данные денежные средства можно было бы использовать для восстановления Украины. Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен ранее подчеркнула, что "ЕС должен перевернуть каждый камень для этого - если возможно, даже использовать российские активы, которые заморожены в ЕС".

Как отмечает издание, в начале марта было создано специальное подразделение ЕС для обеспечения лучшего сотрудничества между странами Евросоюза и отслеживания активов предпринимателей. Спустя месяц был подведен первый итог: к тому времени в государствах ЕС было заморожено активов на сумму €29,5 млрд - €6,7 млрд пришлось на активы бизнесменов. К этой сумме добавились замороженные активы российского Центрального банка.