Москва не рассматривает возможность обмена Медведчука

Москва не рассматривает возможность обмена оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука, заявил в среду замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Нет, не рассматривается, у нас такой информации нет", - сказал Руденко журналистам.

Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с оккупированных территорий Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины.