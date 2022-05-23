Война России против Украины вызвала или усугубила продовольственные, топливные и финансовые кризисы, что может спровоцировать беспорядки в бедных странах и привести более 70 из них к дефолту, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на заявление главы программы развития ООН Ахима Штайнер на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Штайнер заявил, что у многих развивающихся экономик попросту не осталось денег. Высокая инфляция и процентные ставки могут привести десятки стран к сценарию Шри-Ланки. Недавно Шри-Ланка стала первой азиатской страной, объявившей дефолт по своим долгам на фоне протестов, переросших в насилие и приведших к краху правительства.

Россия создает дефицит на рынке, блокируя поставки украинского зерна и других продуктов питания в черноморских портах Украины. Кроме того, это вызвало 50%-ый рост цен на зерно. Это сильно ударило по многим странам, например, по Египту, который до войны закупал более 80% своего зерна в Украине и России. На фоне войны также дорожают и энергоносители. Отказ международных компаний от покупки российской нефти и нефтяное эмбарго со стороны США подняло цены марки Brent на 46%. То же самое с ценами на дизельное топливо. Стоимость природного газа в США выросла более чем вдвое.