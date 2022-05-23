Россиянам в Турции рекомендовали соблюдать меры предосторожности из-за войны в Украине
Посол России в Турции Алексей Ерхов рекомендовал российским гражданам, приезжающим в республику, соблюдать разумные меры предосторожности на фоне напряженности из-за войны в Украине.
"Соблюдайте разумные меры предосторожности, соблюдайте законы, правила и обычаи той страны, в которой вы находитесь", - заявил дипломат в эфире телеканала "Россия-24".
По его словам, проявлять беспечность и беззаботность не стоит, даже несмотря на то, что ситуацию держат под контролем. "Идете вы, отдыхая на турецком юге, по улице, видите демонстрацию с желто-голубыми флагами, с символикой батальона "Азов", перейдите на другую сторону улицы, не вступайте в дискуссии и тем более в конфликт", - добавил посол.