Разведка Украины: Россия забрала с затонувшей «Москвы» тела погибших и секретные документы

Он подтвердил информацию Минобороны РФ, что крейсер «Москва» затонул, когда его буксировали в Севастополь. По словам Скибицкого, Россия привлекла от пяти до семи кораблей для проведения на крейсере спасательной операции, которая длилась как минимум две недели. Минобороны России не сообщало о проведении операции на крейсере «Москва».

«В основном это были спасательные корабли, катера, буксиры, которые доставали тела, снимали всю аппаратуру, которая там засекречена, и проводили зачистку этого крейсера — доставали то, что там осталось и что не должно попасть в руки третьей страны», — пояснил представитель ГУР.

Вечером 13 апреля власти Украины заявили, что по российскому крейсеру «Москва» ударили ракетами «Нептун». На корабле, находившемся в Черном море к югу от Одессы, начался пожар. Вечером 14 апреля в Минобороны заявили, что крейсер затонул во время буксировки в порт «из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса». Сообщалось, что экипаж был эвакуирован на находившиеся в районе корабли Черноморского флота. 16 апреля Минобороны РФ показало видео встречи экипажа затонувшего крейсера «Москва» с главнокомандующим ВМФ адмиралом Николаем Евменовым. На видео — около 100 моряков. До 22 апреля российские власти не раскрывали информацию, есть ли погибшие в результате затопления крейсера «Москва». Родные моряков начали сообщать о пропавших без вести в соцсетях. Минобороны России признало гибель на «Москве» только одного человека – старшего мичмана Ивана Вахрушева. Российское оборонное ведомство утверждает, что 27 моряков пропали без вести, 396 – эвакуированы. Вахрушева похоронили в Севастополе.