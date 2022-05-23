"Они стали осторожными, но их корабельные группировки на сегодня, к сожалению, обеспечивают полный контроль Азовского моря, и это, понятно, вместе с Керченским проливом, и они сейчас блокируют наши порты на Черном море", - рассказал Скибицкий.

Он отметил, что Россия, совершая такие действия, ставит себе единственную цель - это принести Украине убытки в экономическом плане для того, чтобы не допустить функционирования портов как экономических зон.

"Не допустить движения товаров, как на территории Украины, так и с территории наших портов, и поддержание готовности к применению крупнейших десантных кораблей, других судов в случае проведения морской десантной операции. Но опять же скажу - наши действия заставили их ограничить деятельность Черноморского флота России на сегодняшнем этапе", - подчеркнул представитель разведки.