Байрамов и Тлеуберды обсудили азербайджано-казахстанские отношения

В среду, 25 мая, состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберды, передает пресс-служба внешнеполитического ведомства Азербайджана.

В ходе беседы министры обменялись мнениями по широкой повестке дня двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном и обсудили вопросы сотрудничества на многосторонних платформах.

Байрамов и Тлеуберды также обменялись мнениями по региональным вопросам, в частности, о сотрудничестве в экономической, транспортной и логистической сферах.