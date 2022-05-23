Турция и Израиль налаживают отношения

Позитивная повестка в диалоге между Турцией и Израилем позволит обсуждать разногласия в конструктивном русле, сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам встречи с израильским коллегой Яиром Лапидом в среду в Тель-Авиве, передает Anadolu.

Он отметил, что Турция и Израиль едины во мнении по необходимости формирования различных механизмов диалога и придачи импульса двусторонним связям. Также Чавушоглу подчеркнул готовность Анкары к наращиванию товарооборота с Израилем.

Касаясь темы палестино-израильского конфликта, Чавушоглу сказал, что Турция выступает за урегулирование многолетней проблемы на основе принципа «двух государств для двух народов»: «Мы верим в то, что этот принцип - единственный путь к долгосрочному миру в регионе».