Турция и Израиль налаживают отношения
Позитивная повестка в диалоге между Турцией и Израилем позволит обсуждать разногласия в конструктивном русле, сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам встречи с израильским коллегой Яиром Лапидом в среду в Тель-Авиве, передает Anadolu.
Он отметил, что Турция и Израиль едины во мнении по необходимости формирования различных механизмов диалога и придачи импульса двусторонним связям. Также Чавушоглу подчеркнул готовность Анкары к наращиванию товарооборота с Израилем.
Касаясь темы палестино-израильского конфликта, Чавушоглу сказал, что Турция выступает за урегулирование многолетней проблемы на основе принципа «двух государств для двух народов»: «Мы верим в то, что этот принцип - единственный путь к долгосрочному миру в регионе».
Глава дипломатии сообщил, что довел до сведения израильского коллеги и чувствительность Турции по вопросу статуса святыни ислама – мечети «Аль-Акса» в Восточном Иерусалиме.
В свою очередь, глава МИД Израиля отметил, что первый за 15 лет визит главы турецкой дипломатии в страну может внести вклад не только в сотрудничество в сфере дипломатии и безопасности, но и в экономические связи.
Кроме того, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу посетил сегодня Мемориальный комплекс истории Холокоста Яд ва-Шем, сообщает газета «Гаарец». Он отметил, что гордится тем, что Турция была убежищем для евреев в годы Холокоста, а также тем, что турецкие дипломаты спасли бесчисленное количество евреев, рискуя собственными жизнями.