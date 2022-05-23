После заявлений Медведчука на допрос вызвали Авакова и Яценюка

Служба безопасности Украины вызывает Арсения Яценюка, Александра Турчинова, Арсена Авакова и Максима Тимченко на допрос по так называемому "угольному делу". Об этом сообщили в пресс-центре СБУ в комментарии «Украинской правде».

"Они проходят в качестве свидетелей и вызываются в целях всестороннего, полного и беспристрастного изучения обстоятельств уголовного производства. Учитывая, что указанные граждане Украины не явились на допрос 19 мая, их вызовут повторно. На этот раз – 30 мая", - заявили в СБУ.