После заявлений Медведчука на допрос вызвали Авакова и Яценюка
Служба безопасности Украины вызывает Арсения Яценюка, Александра Турчинова, Арсена Авакова и Максима Тимченко на допрос по так называемому "угольному делу". Об этом сообщили в пресс-центре СБУ в комментарии «Украинской правде».
"Они проходят в качестве свидетелей и вызываются в целях всестороннего, полного и беспристрастного изучения обстоятельств уголовного производства. Учитывая, что указанные граждане Украины не явились на допрос 19 мая, их вызовут повторно. На этот раз – 30 мая", - заявили в СБУ.
Отметим, 23 мая Служба безопасности Украины обнародовала видео показаний нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука, который заявил, что незаконное завладение ООО "Прикарпатзападтранс" участком государственного нефтепровода и незаконная схема торговли углем с ОРДЛО происходили по непосредственному указанию президента Порошенко.
Медведчук заявил о причастности к схемам бывших чиновников, экс-управления Нацбанка, народных депутатов и представителей правоохранительных структур.