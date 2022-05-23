В России призвали «США и их сателлитов» привыкать к рублю

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США и их сателлиты должны привыкать к расчетам в рублях. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По словам Володина, США, запретив России расплачиваться за внешний долг в долларах, сами себе создали проблемы.

«Во-первых, все необходимые денежные средства на выплаты есть. Во-вторых, платить будем в рублях. Это осмысленный выбор США. Они сами запретили выплаты в долларах. Сегодня рубль существенно укрепился, и в этом смысле для нас сложилась хорошая конъюнктура на рынке», - написал Володин.

Он отметил, что у России уже есть опыт взаиморасчетов в рублях за газ, поэтому США и их поддерживающие страны пусть привыкают к российской валюте.