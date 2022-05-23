Матвиенко заступилась за знаменитостей - противников войны

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала не устраивать охоту на ведьм в отношении тех, кто заявил о несогласии с российским вторжением в Украину, так как общество само даст оценку. Об этом сообщает Интерфакс.

"Нам надо, чтобы не было охоты на ведьм, это самое плохое, если такое начнется", - сказала Матвиенко на заседании Совета Федерации.

Так она отреагировала на инициативу сенатора Павла Тараканова, который предложил дать поручение комиссии СФ по защите госсуверенитета проработать механизм запрета деятелям культуры и другим знаменитостям, выступившим против "спецоперации", занимать госдолжности и работать на проектах с госучастием.