Лукашенко назвал причины стрельбы в американской школе

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования американскому народу в связи с массовым убийством в техасской школе. В своем послании он назвал причины, которые, по его мнению, привели к стрельбе.

Лукашенко отметил, что в Беларуси с большой болью восприняли известие о многочисленных жертвах в результате безжалостной расправы в начальной школе города Ювалд в штате Техас.

«Подобные жуткие трагедии случаются в том числе из-за отсутствия надлежащего контроля за оборотом оружия в совокупности с бездумным распространением, особенно в социальных сетях, пропагандистских материалов об экстремизме, терроризме», - цитирует его БелТА.