Лукашенко назвал причины стрельбы в американской школе
Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования американскому народу в связи с массовым убийством в техасской школе. В своем послании он назвал причины, которые, по его мнению, привели к стрельбе.
Лукашенко отметил, что в Беларуси с большой болью восприняли известие о многочисленных жертвах в результате безжалостной расправы в начальной школе города Ювалд в штате Техас.
«Подобные жуткие трагедии случаются в том числе из-за отсутствия надлежащего контроля за оборотом оружия в совокупности с бездумным распространением, особенно в социальных сетях, пропагандистских материалов об экстремизме, терроризме», - цитирует его БелТА.
По его мнению, деструктивный контент «создает эмоциональный прессинг для неокрепшей психики подрастающего поколения».
«Сегодня всей мировой общественности необходимо объединить усилия для борьбы с этими вызовами, так как они не имеют государственных границ», - добавил Лукашенко.
Напомним, что накануне в результате стрельбы в школе Ювалда (штат Техас) погиб 21 человек: 18 детей и трое взрослых.