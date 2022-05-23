На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в жилом доме в Хырдалане.

В пресс-службе министерства сообщили, что на место происшествия были привлечены силы соответствующих служб МЧС.

При осмотре места инцидента выяснилось, что пожар произошел в шахте лифта 11-этажного жилого дома, группе граждан угрожала опасность. В результате оперативных мер пожар был потушен в кратчайшие сроки. Пожарные с применением специальной техники спасли граждан, оказавшихся в опасной ситуации на верхних этажах здания.

Всего в ходе спасательной операции эвакуированы из сильно задымленного здания в безопасное место 15 жильцов. Квартиры были защищены от пожара.