Еще в апреле президент Владимир Зеленский обратился к Португалии с просьбой предоставить армии Украины ракетные системы Harpoon производства Boeing Defense с дальностью действия до 300 километров, которые позволили бы ВСУ оттеснить ВМФ России от берегов Украины. Однако просьба украинского президента осталась неуслышанной, поскольку ряд стран НАТО выразил тогда по разным причинам опасения, связанные с передачей Киеву этого оружия.

«Если Путин будет упорствовать, Украина может вывести из строя крупнейшие российские корабли, поскольку в Черном море им, по сути, спрятаться негде», - подчеркнул Кларк.

Американский военный эксперт Брайн Кларк считает, что от 12 до 24 противокорабельных ракет типа Harpoon, представляющих реальную опасность для кораблей ВМФ России, будет достаточно, чтобы убедить Москву снять морскую блокаду украинских портов.

Теперь же, судя по сообщению британского агентства Reuters, Белый дом, озабоченный блокировкой черноморских портов Украины и заинтересованный в скорейшем возобновлении экспорта украинского зерна и другой сельскохозяйственной продукции, работает над тем, чтобы напрямую или через европейских союзников передать Киеву не только противокорабельные ракеты Harpoon, но и ударные ракеты Naval Strike Missile, которые производит норвежская компания Kongsberg Defense & Aerospace .

Как сообщил корреспонденту haqqin.az российский политолог и публицист Виталий Дымарский, Кремль, прекрасно понимающий, что блокада украинских портов ведет к глобальному продовольственному кризису, стремится использовать украинское зерно для давления на Запад. Это весьма рискованный ход для Москвы, поскольку в случае угрозы гуманитарной катастрофы ООН может санкционировать международную военную операцию по обеспечению свободы судоходства в черноморских портах Украины.

«Это не очень вероятный, но все же возможный вариант, - считает Дымарский. – Тогда у НАТО будет на руках мандат ООН для силовой разблокировки портов Украины. Или же Запад предоставит Киеву такие ракеты, которыми ВСУ уничтожит российские корабли у берегов Украины, как это было с крейсером «Москва» …».

Пока же на многопрофильных переговорах по военному конфликту в Украине заблокированные порты являются одним из козырей России.

По мнению российского политолога, в данный момент Кремль практически узурпировал право поставлять зерно на мировые рынки и теперь намерен добиться от Запада хоть каких-то послаблений в санкционном прессе.

«Полагаю, в этой ситуации ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе не захотят еще больше обострять отношения с РФ, - считает Виталий Дымарский. - И если над Африкой нависнет реальная угроза голода, то Запад, скорее всего, окажет «Черному континенту» гуманитарную помощь. А это значит, что вопрос поставок украинского зерна станет предметом переговоров и компромиссов. Становится все более очевидным тот факт, что война в Украине – это не только вооруженный, но и экономический конфликт, в котором Россия использует все доступные рычаги, в том числе дефицит зерна на мировом рынке. Думаю, до участия НАТО в разблокировке украинских портов дело не дойдет. Другой вопрос, какой ценой будет достигнута договоренность по снятию блокады? Пока же цена пшеницы постоянно растет. Учитывая же, что Украина и Россия производят совместно до 30 процентов мирового объема зерна, приходится констатировать, что проблема его дефицита является сегодня вопросом физического выживания десятков, если не сотен миллионов людей…».

По мнению эксперта, можно с высокой долей вероятности предположить, что Запад согласится на послабления в антироссийских санкциях, после чего Москва снимет блокаду с портов Украины на Черном море.