Решение министра обороны Израиля может привести к новым выборам?

Высокопоставленный источник в парламентской коалиции Израиля предупредил в среду, 25 мая, что если незаконное поселение Хомеш на севере Самарии будет снесено из-за решения министра обороны Бени Ганца, это может привести к падению правительства и новым выборам, передает vesti.co.il со ссылкой на издание Ynet.

Как стало известно журналистам издания, в последние сутки на правом фланге коалиции (министр Аелет Шакед и депутат Нире Орбахе - ред.) пытаются вести переговоры с Ганцем. Министр обороны до конца недели должен дать ответ Верховному суду Израиля (БАГАЦ) от имени государства по поводу демонтажа незаконного поселения.

В руководстве коалиции приходят к мысли, что если Хомеш действительно будет снесен, правые депутаты в коалиции не смогут смириться с этим даже ценой развала правительства.