Решение министра обороны Израиля может привести к новым выборам?
Высокопоставленный источник в парламентской коалиции Израиля предупредил в среду, 25 мая, что если незаконное поселение Хомеш на севере Самарии будет снесено из-за решения министра обороны Бени Ганца, это может привести к падению правительства и новым выборам, передает vesti.co.il со ссылкой на издание Ynet.
Как стало известно журналистам издания, в последние сутки на правом фланге коалиции (министр Аелет Шакед и депутат Нире Орбахе - ред.) пытаются вести переговоры с Ганцем. Министр обороны до конца недели должен дать ответ Верховному суду Израиля (БАГАЦ) от имени государства по поводу демонтажа незаконного поселения.
В руководстве коалиции приходят к мысли, что если Хомеш действительно будет снесен, правые депутаты в коалиции не смогут смириться с этим даже ценой развала правительства.
Как пишет издание, теоретически Ганц может распорядиться о немедленном демонтаже Хомеша, и в этом случае вероятность развала коалиции возрастает. Однако у министра обороны есть и другая опция: опубликовать принципиальное решение о демонтаже, воздержавшись от точных дат и сроков. Не исключено, что в таком случае это решение будет воспринято более спокойно.
В коалиции считают, что конфликт вокруг Хомеша хотя и серьезен, но компромиссное решение, которое более или менее удовлетворит всех, найти все-таки можно.