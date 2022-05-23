Известную певицу задержали в Москве и депортировали в Узбекистан
Известную в России певицу Наргиз Закирову задержали в московском аэропорту Домодедово, куда она прилетела из Ташкента, пишет vesti.uz.
Отмечается, что у певицы с американским гражданством возникли проблемы с документами. Любопытно, что в соцсетях Наргиз высказывалась против войны в Украине, но в то же время входила в базу «Миротворец» за выступление в Крыму.
Позднее юрист Бахром Исмаилов в интервью СМИ заявил, что артистке закрыт въезд в Россию до 2072 года.