Азербайджан и Пакистан расширяют сотрудничество
В Министерстве труда и социальной защиты населения состоялась встреча с послом Пакистана в Азербайджане Билалом Хайи. В пресс-службе министерства сообщили, что министр Сахиль Бабаев, подчеркнув высокий уровень отношений между Баку и Исламабадом, сказал, что президенты двух стран уделяют особое внимание развитию двусторонних отношений, отметил важную роль взаимных визитов и подписанных документов в развитии сотрудничества.
Сахиль Бабаев заявил, что оказанная Пакистаном Азербайджану в дни Отечественной войны политическая и моральная поддержка высоко ценится азербайджанским народом, и выразил признательность за эту поддержку.
Министр сказал, что у двух стран есть большой потенциал для расширения сотрудничества во многих сферах, включая сферы труда, занятости и социальной защиты, проинформировал посла о проводимых в Азербайджане социальных реформах, концепции DOST.
Отметив, что Азербайджан является для Пакистана дружественной и братской страной, посол Билал Хайи выразил удовлетворение постоянным расширением двустороннего сотрудничества, а также уверенность, что эти отношения из года в год будут расширяться, в том числе и в социальной сфере.
В ходе встречи Бабаев и Хайи подписали меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве между Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана и Министерством труда и развития людских ресурсов Пакистана.
На встрече стороны отметили, что документ сыграет важную роль в развитии отношений между Азербайджаном и Пакистаном в сфере труда, занятости и социальной защиты.