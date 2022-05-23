Азербайджан и Пакистан расширяют сотрудничество

16:39

В Министерстве труда и социальной защиты населения состоялась встреча с послом Пакистана в Азербайджане Билалом Хайи. В пресс-службе министерства сообщили, что министр Сахиль Бабаев, подчеркнув высокий уровень отношений между Баку и Исламабадом, сказал, что президенты двух стран уделяют особое внимание развитию двусторонних отношений, отметил важную роль взаимных визитов и подписанных документов в развитии сотрудничества. Сахиль Бабаев заявил, что оказанная Пакистаном Азербайджану в дни Отечественной войны политическая и моральная поддержка высоко ценится азербайджанским народом, и выразил признательность за эту поддержку.

Министр сказал, что у двух стран есть большой потенциал для расширения сотрудничества во многих сферах, включая сферы труда, занятости и социальной защиты, проинформировал посла о проводимых в Азербайджане социальных реформах, концепции DOST. Отметив, что Азербайджан является для Пакистана дружественной и братской страной, посол Билал Хайи выразил удовлетворение постоянным расширением двустороннего сотрудничества, а также уверенность, что эти отношения из года в год будут расширяться, в том числе и в социальной сфере.