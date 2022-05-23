Премьер Молдовы о заявке страны в Евросоюз: «Очень важно, чтобы нас не забыли»

Молдова обеспокоена, что на фоне всеобщего внимания к Украине и ее желанию вступить в Евросоюз намерение Кишинева тоже стать частью Евросоюза будет забыто, передает агентство Bloomberg со ссылкой на премьера страны Наталью Гаврилицу.

Она заявила, что ее страна продолжает укреплять свои институты и верховенство закона - главные требования, чтобы стать кандидатом на вступление в ЕС, однако, по ее словам, на фоне экономических проблем и зависимости от российского газа окно возможности оценки заявки Молдовы неширокое. «Время пришло. Очень важно, чтобы нас не забыли, оставили, чтобы мы не стали «серой зоной». Народ Молдовы в значительной степени проголосовал за евроинтеграцию еще до начала конфликта», - заявила Гаврилица.

Премьер Молдовы также отметила, что на фоне «растущих рисков» стране нужно быть более подготовленной в оборонном плане. Гаврилица призвала страны выделить помощь Молдове: «Молдова, вероятно, получит дополнительную поддержку в виде гранта, но этого недостаточно».