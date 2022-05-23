В Мариуполе уже выдают российские паспорта
В Мариуполе сегодня начали выдавать российские паспорта. Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, пишет «Медуза» в своем Telegram-канале.
По его словам, российские паспорта начали выдавать в Мариуполе и других оккупированных российскими силами районах Донецкой области Украины.
Отметим, что сегодня президент РФ Владимир Путин подписал указ о получении российского гражданства по упрощенной процедуре для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины.