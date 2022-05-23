Разведка Украины: российские бомбардировщики провели учения над Каспийским морем

Экипажи российских бомбардировщиков над Азовским и Каспийским морями провели учения и отработали условные пуски крылатых ракет. Об этом сообщил спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник.

По его словам, согласно данным Главного управления разведки Минобороны, экипажи российских дальних бомбардировщиков Ту-22М3, Ту-95, Ту-160 из воздушного пространства над территориями Азовского и Каспийского морей, а также воздушного пространства РФ провели учения и отработали условные пуски крылатых ракет.

Кроме того, Мотузяник сообщил, что российская армия начала активнее привлекать самолеты для поддержки наземного наступления своих подразделений.