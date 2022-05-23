Москва обвинила Польшу в планах по «экспансии» в Украину

Факты указывают на то, что у Польши есть планы по осуществлению экспансии в Украину, а увязка этого с действиями Москвы - лишь предлог, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Нельзя исключить, что Варшава вынашивает планы по «ползучей экспансии» на территорию соседнего государства. По крайней мере, факты об этом говорят. Увязка со специальной военной операцией России в данном случае – не более, чем предлог», - цитирует ее РИА Новости.