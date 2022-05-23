В Украине арестовали технику белорусских компаний

Генпрокуратура Украины заявила об аресте 60 единиц строительной техники белорусских компаний и о передаче арестованного Национальному агентству по розыску и менеджменту активов, передает Sputnik Беларусь.

В Генпрокуратуре пояснили, что в настоящее время изучается причастность компаний из Беларуси к совершению преступлений. "В рамках следствия на предмет причастности к совершению преступлений исследуется деятельность ряда белорусских компаний, функционирующих в городе Киеве и на территории других регионов Украины. Во время следствия арестованы 60 единиц строительной техники этих компаний", - говорится в сообщении.

Общая стоимость арестованной стройтехники составляет около $5,3 млн. "Сейчас по ходатайству прокуратуры строительная техника передана в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений", - добавили в Генпрокуратуре.