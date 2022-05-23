Россия готова помочь Азербайджану и Армении: есть все картографические материалы
«Россия готова помочь Азербайджану и Армении в делимитации границы». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает «Вестник Кавказа».
Представитель внешнеполитического ведомства России отметила, что Москва неоднократно говорила, что готова оказывать консультативное содействие работе двусторонней комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы.
«Это зафиксировано в заявлении лидеров трех стран по итогам сочинского саммита 26 ноября 2021 года и было неоднократно подтверждено в ходе всех контактов. Россия обладает уникальным экспертным потенциалом в области делимитации и урегулирования пограничных споров на постсоветском пространстве. В нашем распоряжении имеются необходимые картографические материалы», - заявила Мария Захарова.
Она подчеркнула, что Россия будет рада поделиться своим опытом и наработками «с армянскими и азербайджанскими друзьями в рамках деятельности комиссии».
«Как вы знаете, команда российских экспертов для оказания консультативного содействия уже сформирована», - заключила официальный представитель МИД России.