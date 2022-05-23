Россия готова помочь Азербайджану и Армении: есть все картографические материалы

«Это зафиксировано в заявлении лидеров трех стран по итогам сочинского саммита 26 ноября 2021 года и было неоднократно подтверждено в ходе всех контактов. Россия обладает уникальным экспертным потенциалом в области делимитации и урегулирования пограничных споров на постсоветском пространстве. В нашем распоряжении имеются необходимые картографические материалы», - заявила Мария Захарова.

Представитель внешнеполитического ведомства России отметила, что Москва неоднократно говорила, что готова оказывать консультативное содействие работе двусторонней комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы.

«Россия готова помочь Азербайджану и Армении в делимитации границы». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает «Вестник Кавказа».

Она подчеркнула, что Россия будет рада поделиться своим опытом и наработками «с армянскими и азербайджанскими друзьями в рамках деятельности комиссии».

«Как вы знаете, команда российских экспертов для оказания консультативного содействия уже сформирована», - заключила официальный представитель МИД России.