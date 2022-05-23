Фархад Мамедов, автор haqqin.az 17:23

Азербайджан и Армения достигли первых серьезных результатов по реализации договоренностей, достигнутых в Брюсселе 22 мая. Уже на следующий день стороны сформировали рабочие группы (комиссии) для решения вопросов делимитации и демаркации границ, а также обеспечения их безопасности. 24 мая на государственной границе двух стран состоялась первая встреча глав комиссий, вице-премьеров Шахина Мустафаева и Мгера Григоряна. Стороны решили начать приграничные переговоры и условились, что заседания комиссий должны проходить не только на госгранице, но и в других местах. В частности, было принято решение провести очередную встречу в Москве, а следующую – в Брюсселе.

Это – первое важное достижение в инициированном Западом процессе достижения окончательного мира между Азербайджаном и Арменией. Вместе с тем стороны также признают посредническую роль России и не намерены отказываться от сотрудничества с Москвой. Председатель Европейского совета Шарль Мишель приветствовал первую встречу вице-премьеров Армении и Азербайджана Мгера Григоряна и Шахина Мустафаева, назвав ее «ощутимым прогрессом». В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил накануне премьер-министру Армении Николу Пашиняну, подчеркнул в ходе беседы важность нормализации отношений между Арменией и Турцией, отметил, что США готовы оказать содействие в делимитации и демаркации границ с Азербайджаном, а также полностью поддержал переговоры в Брюсселе. Таким образом, телефонный звонок Энтони Блинкена подтверждает, что и Соединенные Штаты также вовлечены в брюссельский процесс.

В этой связи следует считать преждевременными выводы некоторых наблюдателей о том, что роль России в достижении мира между Азербайджаном и Арменией несколько ослабла или вовсе отошла на второй план. 23 мая глава МИД России Сергей Лавров позвонил коллегам из Азербайджана и Армении. И хотя в официальном заявлении МИД РФ ничего не сказано о поддержке России переговоров в Брюсселе, договоренность глав внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана о проведении второго заседания пограничных комиссий именно в Москве – прямое подтверждение того, что Россия по-прежнему остается участником процесса достижения мирного урегулирования на Южном Кавказе. К слову, Андрей Руденко, заместитель главы МИД РФ, в ответ на запрос ТАСС от 25 мая уже подтвердил, что второе заседание комиссий по делимитации границ между Азербайджаном и Арменией состоится в Москве на следующей неделе. Говоря о роли России, в первую очередь необходимо напомнить о продолжающемся «движении сопротивления» пророссийских реваншистских сил, задавшихся целью отстранить Никола Пашиняна от власти. Как показывают события в Ереване, пророссийские силы усиливают давление на власть. Блокируют здания МИД и Совбеза, а также резиденцию президента.