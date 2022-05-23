«Брюссельский процесс» пошел вперед. Примкнули США, подключилась Россия главное на этот час
Азербайджан и Армения достигли первых серьезных результатов по реализации договоренностей, достигнутых в Брюсселе 22 мая.
Уже на следующий день стороны сформировали рабочие группы (комиссии) для решения вопросов делимитации и демаркации границ, а также обеспечения их безопасности. 24 мая на государственной границе двух стран состоялась первая встреча глав комиссий, вице-премьеров Шахина Мустафаева и Мгера Григоряна. Стороны решили начать приграничные переговоры и условились, что заседания комиссий должны проходить не только на госгранице, но и в других местах. В частности, было принято решение провести очередную встречу в Москве, а следующую – в Брюсселе.
Это – первое важное достижение в инициированном Западом процессе достижения окончательного мира между Азербайджаном и Арменией. Вместе с тем стороны также признают посредническую роль России и не намерены отказываться от сотрудничества с Москвой.
Председатель Европейского совета Шарль Мишель приветствовал первую встречу вице-премьеров Армении и Азербайджана Мгера Григоряна и Шахина Мустафаева, назвав ее «ощутимым прогрессом».
В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил накануне премьер-министру Армении Николу Пашиняну, подчеркнул в ходе беседы важность нормализации отношений между Арменией и Турцией, отметил, что США готовы оказать содействие в делимитации и демаркации границ с Азербайджаном, а также полностью поддержал переговоры в Брюсселе.
Таким образом, телефонный звонок Энтони Блинкена подтверждает, что и Соединенные Штаты также вовлечены в брюссельский процесс.
В этой связи следует считать преждевременными выводы некоторых наблюдателей о том, что роль России в достижении мира между Азербайджаном и Арменией несколько ослабла или вовсе отошла на второй план.
23 мая глава МИД России Сергей Лавров позвонил коллегам из Азербайджана и Армении. И хотя в официальном заявлении МИД РФ ничего не сказано о поддержке России переговоров в Брюсселе, договоренность глав внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана о проведении второго заседания пограничных комиссий именно в Москве – прямое подтверждение того, что Россия по-прежнему остается участником процесса достижения мирного урегулирования на Южном Кавказе.
К слову, Андрей Руденко, заместитель главы МИД РФ, в ответ на запрос ТАСС от 25 мая уже подтвердил, что второе заседание комиссий по делимитации границ между Азербайджаном и Арменией состоится в Москве на следующей неделе. Говоря о роли России, в первую очередь необходимо напомнить о продолжающемся «движении сопротивления» пророссийских реваншистских сил, задавшихся целью отстранить Никола Пашиняна от власти. Как показывают события в Ереване, пророссийские силы усиливают давление на власть. Блокируют здания МИД и Совбеза, а также резиденцию президента.
В Ереване начались и столкновения демонстрантов с блюстителями порядка. Все требования сводятся к «непризнанию Карабаха в составе Азербайджана». Цель – обратить внимание как можно большего числа людей на ситуацию, чтобы те, кто еще не вышел на улицы, «на защиту Армении и Карабаха», наконец сделали это.
«Мы дошли до критической точки и не устанем, мы не отступим от нашей борьбы, мы настроены решительно. Если кто-то думал, что Движение сопротивления сгущает краски, то последняя брюссельская встреча и последовавшее за ней заявление для всех все прояснило. Сегодня с раннего утра на акции вышло еще больше людей, чем вчера», - утверждает депутат парламента от блока «Армения» Арам Вардеванян.
Однако мнение объективных наблюдателей свидетельствует об обратном. Ощутимого увеличения числа людей, выходящих на улицы Еревана, не происходит. В связи с этим возникают вопросы, как долго будет продолжаться «движение сопротивления» в нынешних темпах.
«Партии», представленные в так называемом «парламенте» сепаратистского образования на территориях, где временно расположены российские миротворцы, (кроме партии бывшего полевого командира генерала Самвела Бабаяна), выступили накануне в Ханкенди с совместным заявлением, в котором выразили обеспокоенность по поводу того, что Шарль Мишель не использовал термин «Нагорный Карабах». Их также не устроила ссылка на «этническое армянское население Карабаха». «Депутаты» заявили, что «не откажутся от принципа самоопределения». Главарь же сепаратистов Араик Арутюнян хранил, как и после предыдущих переговоров в Брюсселе, гробовое молчание.