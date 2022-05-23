И латвийцам понравился Азербайджанский институт пищевой безопасности
«Нас удивил высокий уровень лабораторий, работающих при Азербайджанском институте пищевой безопасности (AQTİ)». Как сообщили haqqin.az в AQTI, об этом заявила директор Государственной службы защиты растений Латвии Кристина Ломакина во время осмотра лабораторий Института. По ее словам, исследования в лабораториях, созданных в AQTİ, проводятся с высоким профессионализмом.
«Работа лабораторий, оснащенных современными технологиями и оборудованием, нацеленность на постоянное развитие заслуживает высокой оценки. Я очень рада, что все, о чем говорилось в нашем твиннинг-проекте, действительно претворилось в жизнь. Ваши специалисты уже преподают то, чему научились в рамках проекта. Нас очень удивил высокий уровень ваших лабораторий. Прогресс похвальный. Конечно, методы обновляются, появляются новые инструменты анализа. В этом плане мы должны постоянно развиваться».
Кристина Ломакина отметила, что она также ознакомилась с условиями работы лабораторий, действующих в регионе, подчеркнув, что там трудятся профессиональные кадры. «У нас многостороннее сотрудничество с Азербайджаном. Наши специалисты также имели возможность побывать в регионах, и можно сказать, что здесь есть определенные достижения. В общем, мы всегда готовы вас поддержать. Из того, что я здесь увидела, могу сказать, что сделано немало, но, конечно, нужно идти дальше».