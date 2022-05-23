Россия разместила в Черном море два носителя с крылатыми ракетами «Калибр». Их суммарный залп может составлять до 16 ракет, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

По словам спикера Минобороны Александра Мотузяника, российские корабли находятся в полной готовности. Кроме того, в районе острове Змеиный пять российских катеров и судов провели поисковую операцию. С помощью самоходного плавучего крана они подняли на поверхность обломки десантного катера «Серна» и катера типа «Раптор», которые были уничтожены украинскими военными.