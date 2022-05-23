Захарова: ЕС хочет вклиниться в процесс договоренностей между Азербайджаном, Арменией и Россией

«Москва видит упорные попытки Евросоюза вклиниться в процесс трехсторонних договоренностей на высшем уровне Азербайджана, Армении и России». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Да, мы видим упорные попытки ЕС вклиниться в процесс трехсторонних договоренностей на высшем уровне, рассчитываем, что Брюссель будет помогать их реализовывать, если ему так хочется, а не вести геополитические игры, а вот этого не хочется уже нам», - отметила она.

Захарова заявила, что стратегическая цель России – превращение Южного Кавказа в зону стабильности и процветания.

«Одна из ключевых задач на этом пути - комплексная нормализация отношений Баку и Еревана для установления прочного мира. Основу усилий в данном направлении составляют трехсторонние договоренности лидеров, о которых мы неоднократно говорили и которые последовательно выполняются. Россия оказывает содействие обеим странам на всех этапах, включая разблокирование транспортных коммуникаций, делимитацию границы, налаживание общественных связей и разработку мирного договора», - сказала Захарова.