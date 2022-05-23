Швеция отвергла обвинения Турции

Швеция не финансирует и не вооружает террористические организации, заявила премьер-министр Магдалена Андерссон в ответ на заявления Турции о том, что эта страна является «рассадником террористических организаций», передает Русская служба «Би-би-си».

«Конечно, мы не посылаем никаких денег и никакого оружия террористическим организациям», - заявила Андерссон.

Сегодня представители Швеции и Финляндии встречаются с официальными лицами Турции в Анкаре, чтобы обсудить заявки двух северных стран на вступление в НАТО. Им нужна поддержка всех 30 членов НАТО, но Турция пока возражает против их предложений.