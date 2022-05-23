«Азеригаз» предупреждает...
С целью устранения утечки газа, обнаруженной на магистральном газопроводе высокого давления Шамкир - Кедабек, принадлежащем управлению «Газэкспорт», а также в связи с ремонтными работами на газораспределительной станции «Аран» с 10:00 26 мая и до завершения работ будет приостановлена подача газа. Об этом сообщили в пресс-службе ПО «Азеригаз».
Согласно сообщению, во время ремонтных работ в газоснабжении возникнут перебои в подаче газа в Кедабекском районе, а также в некоторых частях Шамкирского и Евлахского районов.