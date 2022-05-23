Генерал Бэрронс: Война в Украине может зайти в тупик

В ближайшие месяцы война может зайти в тупик и трудно предсказать, что произойдет потом, предположил генерал Ричард Бэрронс, бывший глава Объединенного командования британских вооруженных сил, передает Русская служба BBC.

Пока, по его словам, о затишье на фронтах говорить рано, потому что российские войска понемногу продвигаются на востоке Украины.

Бэрронс предположил, что наступление может прийти к своей кульминации летом, например, с возможным захватом Краматорска.

Он заявил, что в этом случае либо может наступить прекращение огня с уступкой определенной территории Украиной, что для многих было бы неприемлемо с моральной точки зрения, или же просто наступит пауза в боевых действиях, пока обороняющиеся силы не нарастят огневую мощь, чтобы "серьезно подумать о возвращении территории".