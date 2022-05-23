В мире осталось всего около 10 недель запасов пшеницы на складах из-за конфликта в Украине и из-за того, что Индия в последние недели запретила экспорт пшеницы. Об этом, как передает УНИАН, заявила генеральный директор сельскохозяйственной аналитической компании Gro Intelligence Сара Менкер Совету Безопасности ООН.

Война России против Украины, по ее словам, "только подлила масла" этой проблеме.

"Я хочу начать с того, что прямо скажу, что российско-украинская война не стала причиной кризиса продовольственной безопасности. Это просто подлило масла в огонь, который давно тлел. Кризис, который мы обнаружили задолго до пандемии COVID-19, выявил хрупкость наших цепочек поставок", - сказала Менкер.