Глава региона снова заявил об обстрелах Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утверждает, что Украина в очередной раз обстреляла пограничные населенные пункты в России. Об этом Гладков написал в своем телеграм-канале.

«Идет обстрел со стороны Украины нашего села Журавлевка.

Есть один пострадавший - молодой человек с глубоким осколочным ранением. Пока не понимаем, как он оказался в селе. Жители несколько недель назад были переселены из Журавлевки и Нехотеевки. Но обязательно разберемся. Ему сейчас оказывается необходимая медицинская помощь», - заявил губернатор.

По данным российских властей, в результате этих обстрелов пострадали 5 домохозяйств в Журалевке.