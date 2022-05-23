США могут снять часть санкций с Ирана

Спецпредставитель США по Ирану Роберт Малли заявил о возможности «ограниченного снятия санкций» против Тегерана для поощрения его шагов по отказу от ядерной программы. Об этом пишет РИА Новости.

"Мы, как и наши европейские партнеры, убеждены, что мы можем предоставить ограниченное облегчение санкций в обмен на то, чтобы Иран предпринял важные шаги по сворачиванию и ограничению своей ядерной программы", - сказал Малли на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам.

По его словам, при этом США и ЕС могут "продолжать использовать остающиеся санкции и другие имеющиеся в нашем распоряжении инструменты для оказания давления и нацеливаясь на другие опасные действия (Ирана)".