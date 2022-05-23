Кулеба заявил об «экстремально плохой» для ВСУ ситуации в Донбассе

Сложившаяся ситуация в Донбассе «экстремально плоха» для украинских военных, и она может ухудшиться, если Украина не получит ракетного вооружения. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на сессии Всемирного экономического форума «Украина и ЕС», трансляция велась на странице украинского МИДа в Facebook.

«Ситуация в Донбассе экстремально плоха [для ВСУ]», – цитирует слова министра РБК.

При этом Кулеба добавил, что, если Украина не получит высокоточного ракетного оружия, ситуация в Донбассе «станет еще хуже». Он указал, что без этого оружия ВСУ не смогут «освободить Херсон», вследствие чего Россия получит стратегическое преимущество на центральном и южном направлениях. По его словам, Соединенные Штаты уже дали Киеву соответствующие обещания.