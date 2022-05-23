У Зеленского указали красную линию, за которую Украина не выйдет в войне

В Офисе президента Украины отмечают, что сдача врагу украинских территорий, граждан или суверенитета – невозможны. В частности, точно не будет никакого «Минска-3». Об этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк написал в Telegram.

Подоляк отметил, что сейчас для Украины важно продолжать воевать по всем направлениям.

"Россия тратит огромные ресурсы, чтобы доказать миру главное, будто россияне имеют право убивать украинцев. И не получать за это полноценного наказания.

Именно поэтому пророссийские лоббисты в Европе начинают понемногу поднимать голову. Еще вчера на информационной повестке было исключительно нефтяное эмбарго и российские военные преступления. Сегодня определенными политическими устами нам предлагается новая адженда: прекращение огня, замороженный конфликт и сдача части территорий ради мира. Чего только не предложишь, чтобы обезопасить свою комфортную ленту в соцсетях от плохих новостей и возобновить бизнес с Россией. "Мы же хотим вернуть старый, довоенный образ жизни. Соглашайтесь на какие-то компромиссы" – в некоторых западных глазах можно прочесть буквально следующее.