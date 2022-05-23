В Британии отвергли предложение России
Министр обороны Британии Бен Уоллес отверг идею ослабления санкций в обмен на снятие российской блокады с украинских портов для экспорта урожая. Об этом сообщает Sky News.
На встрече со своей испанской коллегой Маргаритой Роблес Уоллес сказал, что Россия должна "поступить правильно".
В то же время он приветствовал предложение другим черноморским странам, таким как Турция, сопровождать партии украинского зерна.
Украина ожидает, что урожай этого года составит около 70% от прошлогоднего уровня, поскольку некоторые поля сейчас под контролем России или заминированы.
Напомним, 25 мая в МИД РФ заявили, что готовы были бы предоставить гуманитарный коридор для экспорта украинского урожая через Черное море – в обмен на снятие санкций и "разминирование Украиной" акватории Черного моря, которую в первый месяц полномасштабного вторжения заминировала сама Россия.