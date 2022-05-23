В Британии отвергли предложение России

Министр обороны Британии Бен Уоллес отверг идею ослабления санкций в обмен на снятие российской блокады с украинских портов для экспорта урожая. Об этом сообщает Sky News.

На встрече со своей испанской коллегой Маргаритой Роблес Уоллес сказал, что Россия должна "поступить правильно".

В то же время он приветствовал предложение другим черноморским странам, таким как Турция, сопровождать партии украинского зерна.