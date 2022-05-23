Скажи привет путешествиям с «Роуминг 18»

«Nar» предлагает разнообразные доступные роуминг пакеты, для того чтобы вы могли оставаться на связи с близкими и пользоваться услугами гибкой мобильной связи.

Если во время вашей поездки вам понадобится больше мобильного интернета, вы можете подключиться к пакету «Роуминг 18» и получить 1 ГБ мобильного интернета, а также бесплатную переписку в WhatsApp. Подключиться к пакету «Роуминг 18» можно в приложении «Nar+» из соответствующего раздела или набрав *777#718#YES.