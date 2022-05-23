Российские войска нанесли удар по Балаклее: есть жертвы

Войска Российской Федерации обстреляли Балаклею Харьковской области. В результате атаки два человека погибли, а среди раненых дети. Об этом сообщила советник главы Харьковского облсовета Наталья Попова на своей странице в Facebook.

По ее словам, в результате российской атаки два человека погибли, а семеро получили ранения. При этом она указала, что среди пострадавших ребенок, который находится в больнице.

"Предварительно: семь человек получили ранения. В том числе один ребенок. Девочка в крайне тяжелом состоянии. Молимся за ее здоровье. Два человека, к сожалению, погибли", - рассказала советник главы Харьковского облсовета.