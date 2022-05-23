В отношении солдата-автохулигана возбуждено уголовное дело

Как сообщили в надзорном органе, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 333.2 (самовольная отлучка из воинской части, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше десяти суток, но не более одного месяца, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту) УК АР.

Военная прокуратура провела расследование в связи с поступившими материалами о незаконных действиях военнослужащего Азиза Меликова, который самовольно покинул место службы.

В настоящее время следствие продолжается, будет обеспечено осуществление всех мер в соответствии с требованиями законодательства.

Также отмечается, что реализация мер в связи с распространенными в СМИ и соцсетях кадрами нарушений правил дорожного движения обеспечивается соответствующими государственными органами.