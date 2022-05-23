В отношении солдата-автохулигана возбуждено уголовное дело
Военная прокуратура провела расследование в связи с поступившими материалами о незаконных действиях военнослужащего Азиза Меликова, который самовольно покинул место службы.
Как сообщили в надзорном органе, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 333.2 (самовольная отлучка из воинской части, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше десяти суток, но не более одного месяца, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту) УК АР.
В настоящее время следствие продолжается, будет обеспечено осуществление всех мер в соответствии с требованиями законодательства.
Также отмечается, что реализация мер в связи с распространенными в СМИ и соцсетях кадрами нарушений правил дорожного движения обеспечивается соответствующими государственными органами.