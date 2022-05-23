Ринат Ахметов подаст иск против России на $20 млрд

Миллиардер Ринат Ахметов собирается подать иск против России как минимум на $17-20 млрд из-за повреждения и уничтожения Мариупольского металлургического комбината имени Ильича и Азовстали. Об этом он сообщил в интервью НВ.

"Потери ММК им. Ильича и Азовстали из-за российской агрессии составляют от $17 млрд до $20 млрд. Окончательная сумма будет определена в исковом заявлении в Россию", – сказал он.

Также, по словам Ахметова, в результате военных действий частично или полностью уничтожены такие его предприятия как Авдеевский коксохим, Луганская ТЭС и еще "десятки объектов промышленной инфраструктуры и зеленой энергетики".