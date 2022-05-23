Офис Зеленского: Сейчас мы в тяжелом положении и оно будет усугубляться

Сейчас мы в тяжелом положении и это положение будет усугубляться. Об этом, как сообщают украинские СМИ, заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

В течение месяца-полтора, пока не придёт западное оружие возможны окружения, возможны оставления позиций, возможны тяжелые потери. К этому надо быть готовыми, заявил он.

«Нас ждёт тяжелый месяц: депрессия, доходящая местами до паники и взаимные тяжелые обвинения в обществе», – говорит Арестович.