Италия, Венгрия и Кипр требуют переговоров с Россией

Италия, Венгрия и Кипр поддержали внесение в проект итогового заявления заседания ЕС 30-31 мая пункт о необходимости мирных переговоров между Украиной и Россией, пишет Reuters в материале с заголовком «Трещины в ЕС из-за Украины расширяются, Италия и Венгрия призывают к перемирию».

По данным агентства, с инициативой выступила Италия. Её поддержали только Венгрия и Кипр, критически настроенные по отношению к новому пакету европейских санкций против России.

Венгрия выступает против нефтяного эмбарго, а Кипр обеспокоен запретом на продажу недвижимости гражданам РФ, отмечает Reuters.