Сотрудники «Азеригаз» выявили ЖСК, который много лет эксплуатировал газ бесплатно видео
Производственное объединение «SOCAR Азеригаз» проводит рейды по предотвращению незаконных подключений к газовой сети в частных домах и высотных зданиях.
Временная рабочая группа, созданная с октября 2021 года по поручению генерального директора ПО «Азеригаз» Руслана Алиева, проводит рейды в частных и многоэтажных домах с целью предотвращения незаконного вмешательства в газовое хозяйство. Так, 24 мая сотрудники ПО осмотрели котельную многоэтажки «Баку 2010», расположенную на улице Яхья Бакуви в Наримановском районе столицы. Сразу же после обнаружения постороннего подключения по указанному адресу были вызваны специалисты. Незаконное подключение было прекращено с помощью сварки.
Будет подсчитан ущерб, причиненный незаконным подключением и приняты соответствующие меры.