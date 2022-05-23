Зеленский поддержал визовый режим для россиян
Президент Украины Владимир Зеленский поддержал петицию о визовом режиме для граждан России и поручил премьер-министру Денису Шмыгалю рассмотреть данный вопрос.
"Необходимость усиления режима контроля за въездом граждан РФ на территорию Украины поддерживаю, - говорится в ответе на петицию, опубликованном в среду на сайте украинского президента. - Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю отправлено соответствующее письмо с просьбой проработать указанный вопрос".