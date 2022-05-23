Российская компания и гражданин РФ попали под санкции США в связи с иранским КСИР

Гражданин РФ и российская компания попали под санкции США за связи с иранским «Корпусом стражей исламской революции». КСИР и его силы специального назначения «Аль-Кудс» входят в список иностранных террористических организаций США.

Всего США за такие связи ввели санкции против десяти физлиц и девяти компаний, сообщил Минфин США.

В черный список попала зарегистрированная в РФ компания РПП. По данным американских властей, в апреле 2021 года бывший член КСИР Ростам Гасеми привлек фирму к переводу миллионов долларов из России от имени исламской организации. Ранее компанией управлял афганский бизнесмен, бывший временный поверенный в делах Афганистана в Москве Камалуддин Гулам Набизада, имеющий российский паспорт, и этот человек также попал под санкции США.