Российская компания и гражданин РФ попали под санкции США в связи с иранским КСИР
Гражданин РФ и российская компания попали под санкции США за связи с иранским «Корпусом стражей исламской революции». КСИР и его силы специального назначения «Аль-Кудс» входят в список иностранных террористических организаций США.
Всего США за такие связи ввели санкции против десяти физлиц и девяти компаний, сообщил Минфин США.
В черный список попала зарегистрированная в РФ компания РПП. По данным американских властей, в апреле 2021 года бывший член КСИР Ростам Гасеми привлек фирму к переводу миллионов долларов из России от имени исламской организации. Ранее компанией управлял афганский бизнесмен, бывший временный поверенный в делах Афганистана в Москве Камалуддин Гулам Набизада, имеющий российский паспорт, и этот человек также попал под санкции США.
«Набизада собирал средства для КСИР в координации с высокими эшелонами российского правительства и аппарата разведки», – заявили в американском Минфине, цитирует «Коммерсант».
В санкционный список также внесли компанию из Объединенных Арабских Эмиратов Zamanoil DMCC, которая, по мнению Вашингтона, сотрудничала с «Роснефтью» в транспортировке крупных партий иранской нефти компаниям в Европе «от имени» КСИР.
Помимо россиянина санкции за связи с «Корпусом стражей исламской революции» ввели против граждан Турции и Ирана, компаний из Китая, Ливана и Южной Кореи.